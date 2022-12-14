Врач Тарасов дал советы по самодиагностике

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что самодиагностика может предотвратить серьёзные заболевания.

Об этом он рассказал URA.RU.

Медик отметил, что, глядя на себя в зеркало, можно распознать диабет, жировую проблему печени, воспалительные заболевания кишечника, нехватку витаминов, высокий холестерин и риск возникновения сердечно-сосудистых недугов.

Так, по словам Тарасова, предпосылкой нехватки витаминов А, В2 и железа являются трещины в уголках рта. Они же означают нехватку в рационе белковой пиши и овощей. А ломкость волос и ногтей может означать дисфункцию щитовидной железы и дефицит железа.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о пользе физической активности.