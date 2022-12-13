Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток 13—14 декабря

Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Геминиды, который достигнет своего максимума к 13 или 14 декабря.

Об этом пишет mkset.ru со ссылкой на уфимский планетарий.

Наблюдать явление лучше всего с наступлением темноты. Наибольшей высоты поток достигнет к 03:00.

В предыдущий раз жители Башкирии могли наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды в ночь с 29 на 30 июля 2022 года.

В октябре сообщалось, что две российские обсерватории выявили новый астероид 2022 SE37, который сближался с Землёй. Об этом информировал Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.