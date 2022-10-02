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Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землёй астероид

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Две российские обсерватории выявили новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй, сообщает Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.
Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землёй астероид
  • Gettyimages.ru

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землёй», — говорится в сообщении в Telegram-канале института.

Диаметр астеорида составляет полкилометра, он обращается вокруг Солнца.

Уточняется, что в обозримом будущем небесное тело не представляет опасности для Земли.

Ранее американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

В мае учёные из исследовательской группы Event Horizon Telescope Collaboration опубликовали первое изображение чёрной дыры в центре Млечного Пути.

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) член-корреспондент РАН Николай Колачевский заявил о лидерстве России в наблюдении за дальним космосом.

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