В ФИАН заявили о лидерстве России в наблюдении за дальним космосом

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) член-корреспондент РАН Николай Колачевский заявил о лидерстве России в наблюдении за дальним космосом.

«Хаббл», который наблюдает далёкие объекты в видимом диапазоне, ну и в ближнем совсем инфракрасном. Сейчас вот «Джеймс Уэбб» запущен, который ушёл в инфракрасную немножко область спектра, получает сейчас действительно очень красивые изображения, их можно совмещать с «Хабблом» и так далее. А «Миллиметрон» рассчитан ещё на более глубокую инфракрасную область», — сказал он в беседе с НТВ.

По словам Колачевского, фактически речь идёт уже о терагерцевой области, «туда ещё никто не заглядывал».

«И главное, что пока на данном этапе у нас нет в мире конкурентов», — отметил директор ФИАН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года.