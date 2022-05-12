Учёные опубликовали первую в истории фотографию чёрной дыры в центре Млечного Пути

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Учёные из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение чёрной дыры в центре Млечного Пути.
Учёные опубликовали первую в истории фотографию чёрной дыры в центре Млечного Пути
  • AFP
  • © Jose Luis Magana

«Это изображение — долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики», — сообщается на сайте EHT.

Отмечается, что хотя чёрная дыра совершенно тёмная, светящийся газ вокруг неё позволяет увидеть тёмную центральную область, окружённую яркой кольцеобразной структурой.

Чёрная дыра расположена на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли.

Для получения снимка учёные объединили восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп, который собирал данные в течение нескольких ночей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск допустил возможность отправки непилотируемого космического корабля Starship к Марсу в пределах пяти лет.

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