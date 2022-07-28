В Башкирии в ночь с 29 на 30 июля можно будет увидеть метеорный поток

В ночь с 29 на 30 июля в Башкирии можно будет наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды.

Об этом пишет mkset.ru.

Как отметили в Уфимском планетарии, это явление можно наблюдать ежегодно с 18 июля по 21 августа, однако именно в ночь с 29 на 30 июля ожидается его пик.

По словам специалистов, наблюдению максимума потока не помешает луна. 29 июля в 22:19 она зайдёт за горизонт и не будет видна всю ночь.

Ранее сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал «Известиям» о суперлунии и объяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.