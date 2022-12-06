Гинцбург: Центр Гамалеи создал вакцину от разных штаммов гриппа

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании сотрудниками Центра вакцины, которая будет защищать от разных штаммов гриппа.

По его словам, сотрудники Центра надеются, что данной вакциной нужно будет прививаться раз в три-четыре года.

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно, от птичьего гриппа H5N1», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он уточнил, что вакцина разработана таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех его вирусов части, которые «не меняются от одного штамма к другому».

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