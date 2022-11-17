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В «Роскосмосе» назвали преждевременными заявления о выходе России из проекта МКС

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Говорить о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) преждевременно, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он напомнил, что на данный момент существует решение правительства России о продлении полёта российского сегмента МКС до 2024 года.

«Другого официального документа, регламентирующего продолжение участия или выход из программы МКС после 2024 года, пока нет. Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно», — заявил Борисов в интервью ТАСС.

По его словам, сроки участия в проекте будут зависеть от технического состояния российского сегмента и ряда других обстоятельств.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.

Также стало известно, что в феврале 2023 года космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6.

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