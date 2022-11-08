Космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев в феврале 2023 года отправится на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6.

«Помимо Андрея Федяева в экипаж миссии Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади», — сообщил «Роскосмос».

В рамках перекрёстных полётов в марте 2023 года на корабле «Союз МС-23» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару.

5 октября Анна Кикина стала первым российским космонавтом, отправившимся на МКС на космическом корабле Crew Dragon.

Кроме того, её полёт стал первым за 20 лет полётом космонавта России на американском космическом корабле.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.