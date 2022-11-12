Китай вывел на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-5»
- globallookpress.com
«Ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6» с грузовым космическим кораблём «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан 12 ноября 2022 года в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск. — RT)», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что корабль произведёт автономное сближение и стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун».
Ранее Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что вывела на орбиту спутник связи «Чжунсин-19».