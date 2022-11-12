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Китай вывел на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-5»

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Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили в управлении программы пилотируемых полётов КНР.
Китай вывел на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-5»
  • globallookpress.com

«Ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6» с грузовым космическим кораблём «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан 12 ноября 2022 года в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск. — RT)», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что корабль произведёт автономное сближение и стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун».

Ранее Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что вывела на орбиту спутник связи «Чжунсин-19».

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