Китай вывел на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-5»

Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили в управлении программы пилотируемых полётов КНР.

«Ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6» с грузовым космическим кораблём «Тяньчжоу-5» стартовала с космодрома Вэньчан 12 ноября 2022 года в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск. — RT)», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что корабль произведёт автономное сближение и стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун».

Ранее Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что вывела на орбиту спутник связи «Чжунсин-19».