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Китай вывел на орбиту спутник связи «Чжунсин-19»

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Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что вывела на орбиту спутник связи «Чжунсин-19».
Китай вывел на орбиту спутник связи «Чжунсин-19»
  • globallookpress.com
  • © Liu Fang/XinHua

Как уточняет Интерфакс, запуск проводился с космодрома Сичан в 19:50 по пекинскому времени (в 14:50 мск).

Аппарат обладает высокой скоростью передачи сигнала и широким охватом.

Спутник будет обеспечивать связь пользователям в восточной части Китая, Юго-Восточной Азии и большей части Тихого океана.

Ранее стало известно, что Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун».

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