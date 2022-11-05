Китай вывел на орбиту спутник связи «Чжунсин-19»
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Как уточняет Интерфакс, запуск проводился с космодрома Сичан в 19:50 по пекинскому времени (в 14:50 мск).
Аппарат обладает высокой скоростью передачи сигнала и широким охватом.
Спутник будет обеспечивать связь пользователям в восточной части Китая, Юго-Восточной Азии и большей части Тихого океана.
Ранее стало известно, что Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун».