КНР завершила сборку основной конфигурации своей орбитальной станции

Китай успешно завершил сборку основной конфигурации своей космической станции «Тяньгун», сообщает управление программы пилотируемых полётов КНР.

Как пишет РИА Новости, после успешной перестыковки лабораторного модуля «Мэнтянь» три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы.

«Экипаж корабля «Шэньчжоу-14» войдёт в модуль «Мэнтянь» во второй половине дня», — говорится в заявлении управления.

Модуль сначала отстыковался от станции, после чего при помощи манипулятора переместился на определённый угол и состыковался уже с боковым стыковочным узлом отсека «Тяньхэ».

24 июля сообщалось, что лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции.