КНР завершила сборку основной конфигурации своей орбитальной станции
Как пишет РИА Новости, после успешной перестыковки лабораторного модуля «Мэнтянь» три отсека станции образовали на орбите объект Т-образной формы.
«Экипаж корабля «Шэньчжоу-14» войдёт в модуль «Мэнтянь» во второй половине дня», — говорится в заявлении управления.
Модуль сначала отстыковался от станции, после чего при помощи манипулятора переместился на определённый угол и состыковался уже с боковым стыковочным узлом отсека «Тяньхэ».
24 июля сообщалось, что лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции.