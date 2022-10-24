Группа учёных из ФРГ заявила о свидетельствах лабораторного происхождения коронавируса
Так, автор исследования Валентин Бруттель сообщил, что коронавирус на 99,9% является искусственной, манипулированной копией естественного вируса.
Опубликованный учёными препринт пока не получил научных рецензий. В своей статье авторы приводят аргументы в доказательство того, что Sars-CoV-2 был преднамеренно генетически модифицирован.
В июле председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс признал, что вирус создали в лаборатории.
Как сообщили в ВОЗ, поиск источника происхождения коронавируса продолжается.