Группа учёных из ФРГ заявила о свидетельствах лабораторного происхождения коронавируса

Трое немецких учёных утверждают, что их группа нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщил портал германского телеканала n-tv.

Так, автор исследования Валентин Бруттель сообщил, что коронавирус на 99,9% является искусственной, манипулированной копией естественного вируса.

Опубликованный учёными препринт пока не получил научных рецензий. В своей статье авторы приводят аргументы в доказательство того, что Sars-CoV-2 был преднамеренно генетически модифицирован.

В июле председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс признал, что вирус создали в лаборатории.

Как сообщили в ВОЗ, поиск источника происхождения коронавируса продолжается.