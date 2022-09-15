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ВОЗ: поиск источника происхождения COVID-19 продолжается

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Поиск источника происхождения коронавируса продолжается, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с обнародованием доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
ВОЗ: поиск источника происхождения COVID-19 продолжается
  • РИА Новости

«ВОЗ продолжает активно продолжать поиск источников SARS-CoV-2... Будет создана постоянная международная научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая изучит как SARS-CoV-2, так и новые патогены», — говорится в заявлении ВОЗ.

Как отмечает Lancet, происхождение коронавируса остаётся неизвестным.

«Существуют две основные гипотезы: вирус возник в результате зоонозного распространения заболеваний от диких или сельскохозяйственных животных и, возможно, появился на рынке, либо он возник в результате исследований во время полевых работ или утечки из лаборатории», — уточнили в докладе.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил мнение, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в обозримом будущем.

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