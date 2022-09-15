ВОЗ: поиск источника происхождения COVID-19 продолжается
- РИА Новости
«ВОЗ продолжает активно продолжать поиск источников SARS-CoV-2... Будет создана постоянная международная научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая изучит как SARS-CoV-2, так и новые патогены», — говорится в заявлении ВОЗ.
Как отмечает Lancet, происхождение коронавируса остаётся неизвестным.
«Существуют две основные гипотезы: вирус возник в результате зоонозного распространения заболеваний от диких или сельскохозяйственных животных и, возможно, появился на рынке, либо он возник в результате исследований во время полевых работ или утечки из лаборатории», — уточнили в докладе.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил мнение, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в обозримом будущем.