Телескоп «Джеймс Уэбб» передал новые снимки Столпов Творения
«Новые снимки Столпов Творения, сделанные «Уэбб», помогут исследователям модернизировать их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новообразованных звезд», — заявили в NASA.
В июле американские учёные опубликовали первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» на своём сайте.
На снимке изображено скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.
В мае учёные из исследовательской группы Event Horizon Telescope Collaboration опубликовали первое изображение чёрной дыры в центре Млечного Пути.