Телескоп «Джеймс Уэбб» передал новые снимки Столпов Творения

Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал Столпы Творения — скопления газа в центральной части туманности Орёл, — и передал их учёным.

«Новые снимки Столпов Творения, сделанные «Уэбб», помогут исследователям модернизировать их модели образования звёзд за счёт более точного подсчёта новообразованных звезд», — заявили в NASA.

В июле американские учёные опубликовали первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» на своём сайте.

На снимке изображено скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.

В мае учёные из исследовательской группы Event Horizon Telescope Collaboration опубликовали первое изображение чёрной дыры в центре Млечного Пути.