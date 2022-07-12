NASA опубликовало первое полное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

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NASA опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб» на своём сайте.

По словам сотрудников НАСА, изображение стало самым глубоким и чётким инфракрасным снимком Вселенной на сегодняшний день.

«Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», — объяснили эксперты.

На снимке изображено скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.

Уточняется, что публикация серии снимков с телескопа состоится 12 июля.

В мае учёные из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение чёрной дыры в центре Млечного Пути.

Американский предприниматель Илон Маск допустил возможность отправки непилотируемого космического корабля Starship к Марсу в пределах пяти лет.

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