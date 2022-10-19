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Пульмонолог Штабницкий высказался о последствиях использования грязного увлажнителя воздуха

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Врач-пульмонолог Василий Штабницкий высказался о последствиях использования грязного увлажнителя воздуха.
Пульмонолог Штабницкий высказался о последствиях использования грязного увлажнителя воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

«В этой влажной среде, в этой банке, где находится вода, могут расти и размножаться так называемые микобактерии. В том числе микобактерии туберкулёза, но чаще всего другие микобактерии атипичные, которые могут вызывать такие туберкулёзоподобные заболевания лёгких», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, на поверхности и внутри увлажнителя могут расти многоклеточные грибы, способные вызвать инфекции и аллергические заболевания.

«Если подвести итог, то увлажнитель надо чистить. Желательно чистить его, используя средства индивидуальной защиты — перчатки, маску, хотя бы обычную медицинскую», — добавил врач.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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