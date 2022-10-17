В «Роскосмосе» заявили, что корабль «Прогресс МС-20» увёл МКС от столкновения с мусором

Российский корабль «Прогресс МС-20» увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что после манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время.