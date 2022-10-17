Узнать больше

В «Роскосмосе» заявили, что корабль «Прогресс МС-20» увёл МКС от столкновения с мусором

Короткая ссылка
Российский корабль «Прогресс МС-20» увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что после манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить