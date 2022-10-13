Борисов: станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время

Станцию слежения за космическим мусором в ЮАР в ближайшее время откроют, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Станция слежения за космическим мусором размещена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского национального космического агентства», — приводит ТАСС слова Борисова. Он отметил, что пусконаладочные работы в целом закончены. «Ленточку будем перерезать в ближайшее время», — добавил глава госкорпорации. Ранее стало известно, что построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту.