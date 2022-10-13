Узнать больше

Борисов: станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время

Короткая ссылка
Станцию слежения за космическим мусором в ЮАР в ближайшее время откроют, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Станция слежения за космическим мусором размещена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского национального космического агентства», — приводит ТАСС слова Борисова.

Он отметил, что пусконаладочные работы в целом закончены.

«Ленточку будем перерезать в ближайшее время», — добавил глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить