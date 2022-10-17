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В Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в столице разработали инновационные зарядные станции.
В Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров
  • Gettyimages.ru
  • © Bartek Szewczyk / EyeEm

«Сегодня особую значимость приобретает электротранспорт, а зарядные станции для его эксплуатации становятся обязательным элементом инфраструктуры современных городов. Так, столичная корпорация «САГА» разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении», — цитирует Овчинского РИАМО.

По сообщениям «Москвы 24», станции предполагают возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года.

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