В Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в столице разработали инновационные зарядные станции.

«Сегодня особую значимость приобретает электротранспорт, а зарядные станции для его эксплуатации становятся обязательным элементом инфраструктуры современных городов. Так, столичная корпорация «САГА» разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении», — цитирует Овчинского РИАМО.

По сообщениям «Москвы 24», станции предполагают возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года.