На Кубани установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца года

В Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы проделали масштабную работу для реализации проекта в крае. Соглашения о строительстве зарядных станций подписали порядка десяти компаний. Всего в 2022 году планируем разместить 85 быстрых электрозаправок на территории Кубани», — заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

По его словам, уже установлено 55 станций, из них 43 введены в эксплуатацию. Остальные появятся до конца года.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге открыли первую в области зарядную станцию для электромобилей.