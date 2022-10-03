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Антрополог Медникова заявила, что нобелевский лауреат Пэб создал инструмент изучения прошлого

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Доктор исторических наук, антрополог, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Мария Медникова прокомментировала сообщение о том, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена шведскому биологу Сванте Пэбу.
Антрополог Медникова заявила, что нобелевский лауреат Пэб создал инструмент изучения прошлого
  • AP

«Я имела возможность работать со многими находками, которые затем были исследованы нашими новосибирскими учёными и сотрудниками лаборатории Сванте Пэба. Он был первым, кто экстрагировал ДНК из древнеегипетской мумии в 1986 году. Благодаря его работам за последние 10 — 20 лет были открыты новые ископаемые ветви людей, наших предков», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, работы Пэба имеют большое значение и для мировой, и для российской науки.

Также Медникова добавила, что Пэб «создал новый инструмент изучения прошлого».

Ранее научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Анатолий Деревянко рассказал о сотрудничестве с новым лауреатом Нобелевской премии Сванте Пэбом.

Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2022 году присуждена Пэбу за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

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