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Академик РАН Деревянко рассказал о сотрудничестве с новым лауреатом Нобелевской премии

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Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Анатолий Деревянко рассказал о сотрудничестве с новым лауреатом Нобелевской премии Сванте Пэбом.
Академик РАН Деревянко рассказал о сотрудничестве с новым лауреатом Нобелевской премии
  • РИА Новости

«Пэб рассказывал, как он узнал об открытии своей научной группы. В это время он находился на международной конференции и готовился к докладу. Ему позвонил его аспирант Краузер и сказал: «Сванте, ты стоишь или сидишь? То, что я тебе скажу, удивительно». Ему рассказали о том, что секвенирование ДНК небольшого фрагмента фаланги денисовца, который я ему передал в 2009 году, показало, что этот таксон отличается от неандертальца и человека современного типа», — заявил Деревянко в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил учёный, команда Пэба постоянно работает над новыми методиками извлечения ДНК древних людей для изучения эволюции человека.

«Мы сотрудничаем с Пэбом с 2005 года. Кроме нашего института, никто с его командой в России не сотрудничает — у других институтов нет нужных для него данных», — сообщил Деревянко.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена шведскому биологу Сванте Пэбу.

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