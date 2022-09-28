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Запуск аппарата SpaceX к МКС с участием россиянки Анны Кикиной перенесли из-за урагана

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В NASA сообщили о переносе запуска аппарата SpaceX к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту в связи с сильным ураганом, обрушившемся на американскую Флориду.

Ранее стало известно, что пуск миссии Crew-5 с Кикиной запланирован на 3 октября.

«NASA и SpaceX нацелены не ранее 12:23 по восточному времени (19:23 мск. — RT) 4 октября запустить миссию Crew-5 к МКС», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, американское аэрокосмическое агентство не исключило, что пуск может состояться 5 октября.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

В экипаж также входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

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