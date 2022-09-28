Запуск аппарата SpaceX к МКС с участием россиянки Анны Кикиной перенесли из-за урагана
Ранее стало известно, что пуск миссии Crew-5 с Кикиной запланирован на 3 октября.
«NASA и SpaceX нацелены не ранее 12:23 по восточному времени (19:23 мск. — RT) 4 октября запустить миссию Crew-5 к МКС», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, американское аэрокосмическое агентство не исключило, что пуск может состояться 5 октября.
15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.
В экипаж также входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.