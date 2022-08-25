Пуск миссии Crew-5 с космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной запланирован на 3 октября
- РИА Новости
Об этом сообщила российская космическая госкорпорация.
«NASA (Национальное агентство космических исследований) и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 мск, но может быть перенесён на более поздний срок», — говорится в сообщении.
Пуск планируется в рамках перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA.
В экипаж также входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.
Запуск произведут ракетой-носителем Falcon-9.
15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.