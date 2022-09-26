Диетолог Нефёдова посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением

Врач-диетолог Наталья Нефёдова посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

«Не бывает такого, что ожирение подкрадётся незаметно или начнётся внезапно», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, количество калорий в день может быть у каждого разное.

«Если человек лежит на диване и мало двигается, это один калораж, а если каждый день активный — это другой калораж. В интернете куча формул, по которым можно посчитать суточную норму калорий», — пояснила Нефёдова.

Как добавила эксперт, чтобы процесс борьбы с ожирением стал легче, стоит прибавлять по одной хорошей привычке в день или хотя бы в месяц.

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в разговоре с URA.RU рассказала, что если человек недостаточно тщательно пережёвывает пищу, то ему грозит обострение гастрита и лишний вес.