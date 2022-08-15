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РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции

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Российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.
РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает ТАСС.

На макете представлена станция второго этапа, который предполагает нахождение на орбите целевого производственного модуля, а также платформы обслуживания.

На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орёл», корабли «Союз» и «Прогресс». 

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ранее заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года. 

После этого Россия информировала NASA о планах остаться в проекте МКС, пока не создаст свою собственную орбитальную станцию.

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