РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции

Российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.

Об этом сообщает ТАСС.

На макете представлена станция второго этапа, который предполагает нахождение на орбите целевого производственного модуля, а также платформы обслуживания.

На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орёл», корабли «Союз» и «Прогресс».

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ранее заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

После этого Россия информировала NASA о планах остаться в проекте МКС, пока не создаст свою собственную орбитальную станцию.