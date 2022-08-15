РКК «Энергия» на форуме «Армия-2022» представила макет орбитальной станции
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщает ТАСС.
На макете представлена станция второго этапа, который предполагает нахождение на орбите целевого производственного модуля, а также платформы обслуживания.
На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орёл», корабли «Союз» и «Прогресс».
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ранее заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года.
После этого Россия информировала NASA о планах остаться в проекте МКС, пока не создаст свою собственную орбитальную станцию.