Reuters: Россия останется на МКС минимум до 2028 года

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Россия информировала NASA о планах остаться в проекте МКС как минимум до 2028 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу космического командования NASA Кэти Людерс.

«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции по крайней мере до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — говорится в материале.

Как объявил 26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

Он подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

В Госдепе заявили, что США сожалеют о планах России.

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