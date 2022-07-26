Госдеп США сожалеет о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года

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США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп США сожалеет о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года
  • NASA

«Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учётом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — сказал Прайс во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.

Объявление России стало для Вашингтона неожиданностью, добавил он.

Как объявил 26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

Он подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

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