Гинцбург заявил, что вакцина от «дельты» и «омикрона» создана на платформе «Спутника V»

Вакцина от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» создана на той же платформе, что и препарат «Спутник V». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, центр создал вакцину, которая имеет последовательности из штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон».

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник», она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав», — приводит РИА Новости заявление Гинцбурга.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом России.

11 августа Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев «дельтакрона» в России.