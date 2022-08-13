военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гинцбург заявил, что вакцина от «дельты» и «омикрона» создана на платформе «Спутника V»

Короткая ссылка
Вакцина от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» создана на той же платформе, что и препарат «Спутник V». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, центр создал вакцину, которая имеет последовательности из штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон».

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник», она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав», — приводит РИА Новости заявление Гинцбурга.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом России.

11 августа Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев «дельтакрона» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить