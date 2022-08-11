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Вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом России

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Вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом России. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом России
  • Gettyimages.ru

«Спутник V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа 2020 года.

«За прошедшие два года с момента регистрации вакцина «Спутник V» стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России», — сказал он.

Дмитриев добавил, что «Спутник V» применяют в 71 стране мира, где проживают свыше 4 млрд человек.

Вакцина также показала высокую эффективность в борьбе с новыми мутациями, включая штаммы «дельта» и «омикрон».

Ранее Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.

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