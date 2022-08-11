Вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом России

Вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом России. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа 2020 года.

«За прошедшие два года с момента регистрации вакцина «Спутник V» стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России», — сказал он.

Дмитриев добавил, что «Спутник V» применяют в 71 стране мира, где проживают свыше 4 млрд человек.

Вакцина также показала высокую эффективность в борьбе с новыми мутациями, включая штаммы «дельта» и «омикрон».

Ранее Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.