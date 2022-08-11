Генерал Балуевский заявил, что китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии
Об этом он сообщил в предисловии к книге ЦАСТ «Чужие войны — новая парадигма».
«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — цитирует Балуевского РИА Новости.
По его словам, корректировка цели при помощи квадрокоптера позволила применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.
Ранее власти Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников на время спецоперации.