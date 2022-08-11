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Генерал Балуевский заявил, что китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии

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Китайские коммерческие квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооружённых сил России, генерал армии Юрий Балуевский.

Об этом он сообщил в предисловии к книге ЦАСТ «Чужие войны — новая парадигма».

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — цитирует Балуевского РИА Новости.

По его словам, корректировка цели при помощи квадрокоптера позволила применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.

Ранее власти Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников на время спецоперации.

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