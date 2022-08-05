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Власти ДНР запретили использование беспилотников на время спецоперации

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Власти Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников на время спецоперации.
Власти ДНР запретили использование беспилотников на время спецоперации
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в постановлении Госкомитета обороны, опубликованном на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

«На время действия специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики», — отмечается в документе.

Запрет не распространяется на технику оперативных служб и правоохранительных органов. 

Кроме того, беспилотники разрешается использовать представителям СМИ, аккредитованным в ДНР, при условии постановки техники на учёт. 

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