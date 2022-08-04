военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Роскосмос» сообщил, что дата выхода из проекта МКС будет определяться состоянием станции

Короткая ссылка
Дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) будет основываться на её техническом состоянии, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
«Роскосмос» сообщил, что дата выхода из проекта МКС будет определяться состоянием станции
  • РИА Новости

«После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа её технического состояния», — передаёт РИА Новости его слова в ходе выступления на пресс-конференции в Хьюстоне.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что выход российской стороны из проекта МКС может растянуться на два года.

Он отметил, что работа будет завершена в строгом соответствии с российскими обязательствами. 

26 июля Борисов сообщил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить