«Роскосмос» сообщил, что дата выхода из проекта МКС будет определяться состоянием станции

Дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) будет основываться на её техническом состоянии, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

«После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа её технического состояния», — передаёт РИА Новости его слова в ходе выступления на пресс-конференции в Хьюстоне.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что выход российской стороны из проекта МКС может растянуться на два года.

Он отметил, что работа будет завершена в строгом соответствии с российскими обязательствами.

26 июля Борисов сообщил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.