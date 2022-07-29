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Глава «Роскосмоса» разъяснил планы России по выходу из проекта МКС после 2024 года

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире «России 24» разъяснил планы России по выходу из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.
Глава «Роскосмоса» разъяснил планы России по выходу из проекта МКС после 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — всё это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но в том, что мы начнём это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чём я доложил президенту», — цитирует его РИА Новости.

26 июля Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года. 

Вместе с этим СМИ писали, что Россия информировала NASA о планах остаться в проекте МКС, пока не создаст свою собственную орбитальную станцию.

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