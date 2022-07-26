США обдумают, как нивелировать последствия выхода России из проекта МКС после 2024 года

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Соединённые Штаты думают над тем, как нивелировать негативные последствия ухода России с Международной космической станции, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
США обдумают, как нивелировать последствия выхода России из проекта МКС после 2024 года
  • NASA
  • © Роскосмос

По его словам, администрация пока не получила от России официального уведомления о намерении покинуть проект после 2024 года.

«Мы, безусловно, изучаем возможности для нивелирования любых потенциальных последствий для МКС после 2024 года, если Россия на самом деле выйдет. Это ответственный подход к ситуации в свете сообщений, которые мы видели», — сказал Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что США сохраняют готовность работать со всеми партнёрами по МКС.

Как объявил 26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

Он подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

В Госдепе заявили, что США сожалеют в связи с планами России.

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