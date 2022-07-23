Глава ВОЗ: оспа обезьян представляет высокий риск для Европы
- РИА Новости
«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всём мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Ранее Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.