Глава ВОЗ: оспа обезьян представляет высокий риск для Европы

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Распространение оспы обезьян представляет умеренный риск для всех мировых регионов, и только в Европе риск является высоким, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ: оспа обезьян представляет высокий риск для Европы
  • РИА Новости

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всём мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Ранее Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

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