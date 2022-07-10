Профессор Пшеничная: COVID-19 стал почти неотличим от обычного ОРВИ

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На данный момент коронавирус стал почти неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, коронавирус продолжает вызывать обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.

Она отметила, что восстановлению после заболевания могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. 

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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