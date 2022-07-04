Два первых случая заболевания дифтерией за последние 32 года выявлены в Австралии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Австралии.
Оба случая зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс. Один из пациентов с подтверждённым диагнозом находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
«Двое детей были госпитализированы с диагнозом «дифтерия», один из них помещён в реанимацию», — сообщается в пресс-службе министерства.
Несмотря на то что риска массового распространения заболевания на территории страны сейчас нет, родителям госпитализированных несовершеннолетних порекомендовали принимать антибиотики, чтобы не допустить распространения дифтерии.
В 2021 году в Минздраве Украины заявляли о риске вспышки дифтерии в будущем. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что она может произойти из-за того, что от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый.