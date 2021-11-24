В Минздраве Украины заявили о риске вспышки дифтерии в будущем

На Украине может произойти вспышка дифтерии из-за того, что от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Когда из-за ковида в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это грозит вспышкой дифтерии», — приводит его слова издание «Бабель».

9 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV заявил, что украинские медики появятся в перечне профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.