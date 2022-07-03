Роспотребнадзор: принятые меры профилактики снижают риск появления оспы обезьян в России

Меры по профилактике оспы обезьян, принятые Роспотребнадзором, существенно снижают риски её появления в России, случаев заболеваний в стране нет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в стране по-прежнему нет ни одного случая данного заболевания.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.