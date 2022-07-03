Роспотребнадзор: принятые меры профилактики снижают риск появления оспы обезьян в России

Короткая ссылка
Меры по профилактике оспы обезьян, принятые Роспотребнадзором, существенно снижают риски её появления в России, случаев заболеваний в стране нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор: принятые меры профилактики снижают риск появления оспы обезьян в России
  • РИА Новости

«Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в стране по-прежнему нет ни одного случая данного заболевания.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить