Рогозин: «Роскосмос» готов развивать сотрудничество с КНР по освоению Луны

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация готова развивать сотрудничество с Китаем по лунной программе.
Рогозин: «Роскосмос» готов развивать сотрудничество с КНР по освоению Луны
  • РИА Новости

«Роскосмос» готов к углублению сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по исследованию и освоению Луны», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

28 мая Рогозин заявил, что Россия и Китай находятся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной базы.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

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