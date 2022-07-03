Рогозин: «Роскосмос» готов развивать сотрудничество с КНР по освоению Луны
- РИА Новости
«Роскосмос» готов к углублению сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по исследованию и освоению Луны», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
28 мая Рогозин заявил, что Россия и Китай находятся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной базы.
12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».