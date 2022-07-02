Рогозин: спутники «Роскосмоса» круглосуточно наблюдают за Украиной
- РИА Новости
«Да, конечно, мы эту съёмку ведём. Круглосуточно и в достаточном разрешении, по ней можно принимать соответствующие решения в рамках Министерства обороны», — цитирует его Интерфакс.
По словам Рогозина, снимки по регламенту передаются в оборонное ведомство.
Ранее «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки и координаты «центров принятия решений» Запада.
Как отметил Рогозин, НАТО передаёт украинской армии данные, собранные западными частными спутниковыми операторами, это касается и компании Maxar.