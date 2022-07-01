Рогозин: США и Россия начали переговоры по перекрёстным полётам на МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о старте переговоров между Россией и Соединёнными Штатами по вопросу возобновления перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о переговорах, которые ранее были одобрены по предложению «Роскосмоса» правительством России.

Рогозин также рассказал о некотором взаимодействии американской и российской сторон в космическом пространстве. Он напомнил, что на сегодняшний день подготовку в США проходит россиянка Анна Кикина, а также о том, что от Америки ожидают список кандидатов на прохождение подготовки в России дублирующего экипажа.

Ранее гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что ряд государств, помимо Монголии и Белоруссии, хотят заключить с корпорацией «Роскосмос» соглашения по организации полёта в космос. 

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