«Роскосмос» подтвердил кандидатуру космонавта Кикиной для перекрёстных полетов с NASA

В «Роскосмосе» подтвердили кандидатуру космонавта Анны Кикиной для участия в программе перекрёстных полетов с американским NASA, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что после подписания между Россией и США соглашения о перекрёстных полетах «Роскосмос» и NASA обеспечат взаимное включение своих космонавтов и астронавтов в смешанные экипажи.

«Подтверждаем, что с нашей стороны будет предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной, которая уже сейчас проходит дополнительную подготовку по программе NASA», — заявил Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», российская сторона ждёт от США предложение по кандидатуре американского астронавта для его включения в российский экипаж.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрёстным полётам.