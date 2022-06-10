Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» с NASA о перекрёстных полётах

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Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрёстным полётам.
Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» с NASA о перекрёстных полётах
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение... о проведении переговоров о подписании договорённости об исполнении соглашения... в отношении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в тексте распоряжения.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах.

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