Мишустин одобрил переговоры «Роскосмоса» с NASA о перекрёстных полётах

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Роскосмосу» начать переговоры с NASA об исполнении соглашения по перекрёстным полётам.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение... о проведении переговоров о подписании договорённости об исполнении соглашения... в отношении полётов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в тексте распоряжения.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с NASA о перекрёстных полётах.