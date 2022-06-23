Вирусолог Альтштейн высказался против объявления вспышки оспы обезьян пандемией

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн высказался против решения Всемирной сети здравоохранения (ВСЗ) объявить вспышку оспы обезьян пандемией.

По мнению Альштейна, которое он высказал в беседе с «Газетой.Ru», для этого нет никаких оснований.

«Как учёный, я считаю, что оспа обезьян абсолютно несопоставима с тем же коронавирусом. Случаи болезни выявили несколько месяцев назад, а количество пациентов менее 3,5 тыс. Если бы были заражены сотни тысяч, это, конечно, вызывало бы тревогу», — сказал специалист.

По мнению Альтштейна, системы здравоохранения обладают всеми необходимыми инструментами для того, чтобы победить вспышку.

Он также напомнил, что оспа обезьян менее заразна, чем коронавирусная инфекция. Для того чтобы ликвидировать вспышку вируса, достаточно поместить заболевших на карантин на две-три недели. Кроме того, от оспы обезьян уже есть вакцина, которая может предотвратить распространение заболевания.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал URA.RU о том, как протекает болезнь у заразившихся оспой обезьян.