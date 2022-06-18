Скворцова: третью фазу исследований вакцины «Конвасэл» могут начать в конце лета

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Третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Конвасэл» может стартовать в конце лета, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Она будет проходить [третью фазу исследований], мы надеемся, с конца лета», — цитирует ТАСС Скворцову.

Она отметила, что исследования могут быть организованы не только в российских центрах, но и в других странах.

Ранее Скворцова заявила, что ФМБА изучает возможность проведения испытаний вакцины «Конвасэл» на лицах старше 60 лет в 2022 году.

До этого ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл». Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

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