Скворцова: третью фазу исследований вакцины «Конвасэл» могут начать в конце лета

Третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Конвасэл» может стартовать в конце лета, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Она будет проходить [третью фазу исследований], мы надеемся, с конца лета», — цитирует ТАСС Скворцову.

Она отметила, что исследования могут быть организованы не только в российских центрах, но и в других странах.

Ранее Скворцова заявила, что ФМБА изучает возможность проведения испытаний вакцины «Конвасэл» на лицах старше 60 лет в 2022 году.

До этого ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл». Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.