Российские студенты создали устройство для автоотправки показаний счётчиков

Команда российских студентов из Национального исследовательского Томского государственного университета разработала устройство, которое автоматически снимает и отправляет показания счётчиков напрямую управляющей компании. Об этом рассказали RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что такое устройство позволяет быстро и своевременно передавать данные и производить оплату.

Система состоит из стандартного счётчика с импульсным выходом и модуля, который будет считывать и отправлять показания в ресурсоснабжающие организации (РСО) без участия пользователя. Модуль состоит из внешнего микроконтроллера, сервера, системы отправки сообщений в водоканал, интерфейса настройки, уточнили в пресс-службе НТИ.

По словам разработчиков, в системе будут использовать только отечественные компоненты.

«Большинство систем «умного дома» импортируется в Россию из-за рубежа, в нашем же случае это устройство, производимое из отечественных материалов и собираемое здесь же. Мы сможем полностью перейти на отечественную базу в ближайшее время. И несмотря на то, что мы способны заместить и так небольшую часть импортных счётчиков с похожим функционалом для физических лиц, мы рассчитываем заместить импортные промышленные водосчётчики, огромное количество которых на данный момент используют на предприятиях», — отметила лидер проекта, студентка Национального исследовательского Томского государственного университета Анастасия Бабинович.

По мнению разработчиков, устройство будет интересно в первую очередь людям, которые хотят автоматизировать процесс передачи данных, строительным компаниям, которые могут устанавливать систему в новые строения, домоуправляющим компаниям, которым важно вовремя отправлять показания жильцов и минимизировать конфликты между жителями и ресурсоснабжающими организациями.

На данный момент стоимость прототипа составляет 1,8 тыс. рублей. Решение разработано на проектно-образовательном интенсиве Университета-2035 и заявлено на акселерационную программу интенсива «Архипелаг-2022», который пройдёт с 5 по 20 июля в Севастополе.