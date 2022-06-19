Российские студенты создали устройство для автоотправки показаний счётчиков

Короткая ссылка
RT
Команда российских студентов из Национального исследовательского Томского государственного университета разработала устройство, которое автоматически снимает и отправляет показания счётчиков напрямую управляющей компании. Об этом рассказали RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Российские студенты создали устройство для автоотправки показаний счётчиков
  • РИА Новости

Отмечается, что такое устройство позволяет быстро и своевременно передавать данные и производить оплату.

Система состоит из стандартного счётчика с импульсным выходом и модуля, который будет считывать и отправлять показания в ресурсоснабжающие организации (РСО) без участия пользователя. Модуль состоит из внешнего микроконтроллера, сервера, системы отправки сообщений в водоканал, интерфейса настройки, уточнили в пресс-службе НТИ.

По словам разработчиков, в системе будут использовать только отечественные компоненты.

«Большинство систем «умного дома» импортируется в Россию из-за рубежа, в нашем же случае это устройство, производимое из отечественных материалов и собираемое здесь же. Мы сможем полностью перейти на отечественную базу в ближайшее время. И несмотря на то, что мы способны заместить и так небольшую часть импортных счётчиков с похожим функционалом для физических лиц, мы рассчитываем заместить импортные промышленные водосчётчики, огромное количество которых на данный момент используют на предприятиях», — отметила лидер проекта, студентка Национального исследовательского Томского государственного университета Анастасия Бабинович.

По мнению разработчиков, устройство будет интересно в первую очередь людям, которые хотят автоматизировать процесс передачи данных, строительным компаниям, которые могут устанавливать систему в новые строения, домоуправляющим компаниям, которым важно вовремя отправлять показания жильцов и минимизировать конфликты между жителями и ресурсоснабжающими организациями.

На данный момент стоимость прототипа составляет 1,8 тыс. рублей. Решение разработано на проектно-образовательном интенсиве Университета-2035 и заявлено на акселерационную программу интенсива «Архипелаг-2022», который пройдёт с 5 по 20 июля в Севастополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить