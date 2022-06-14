В России создали устройство, позволяющее экономить цемент и воду при производстве бетона

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RT
В России разработали электронное устройство, которое позволяет до 13% экономить на воде и цементе при производстве бетона без потери его стандартной прочности. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России создали устройство, позволяющее экономить цемент и воду при производстве бетона
  • Gettyimages.ru
  • © July Alcantara

Как рассказали специалисты, устройство воздействует на воду переменным электромагнитным полем, например через стенки трубопровода, выполненного из неметаллических материалов.

Таким образом, для получения необходимой подвижности бетонной смеси воды требуется на 13% меньше, объяснили в НТИ.

«Испытания образцов бетона в строительной лаборатории показали, что его прочность увеличилась в среднем на те же 13%. В ходе другого эксперимента в бетонную смесь, изготовленную с использованием воды, обработанной переменным электромагнитным полем, было внесено на 13% меньше цемента. Испытания полученных образцов бетона показали его стандартную прочность. Сделан вывод, что для изготовления бетонных изделий со стандартными характеристиками можно снизить долю воды и цемента в смеси и увеличить долю сыпучих наполнителей», — рассказал автор проекта Владимир Кукушкин.

Отмечается, что результатом реализации идеи станет экономия в отрасли почти 29 млрд рублей в год плюс экономия почти 4 млн куб. м воды в год.

Отмечается, что проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени».

В 2019 году российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

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